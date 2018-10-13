В Украине усилили социальную поддержку военнослужащим

Об этом говорится в публикации газеты "Голос Украины".

В тексте документа заложены основы социальной защиты членов семей лиц, погибших после увольнения со службы вследствие травм, контузий, увечий или заболеваний, полученных в связи с защитой Отечества и позволит предоставить им объем прав на получение единовременного денежного пособия, которым обладают члены семей лиц умерших в статусе военного.

Кроме того, закон предусматривает предоставление права на получение единовременного денежного пособия членам семей лиц, погибших или умерших вследствие заболевания, ранения, контузии, увечья в период прохождения ими военной службы, или погибли или умерли уже после увольнения со службы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко считает, что денежного обеспечения украинских военнослужащих должно быть повышено как минимум на 30 процентов.