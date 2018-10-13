В Украине началась полная "укранизация" эфиров и радио

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации" должен полностью гарантировать 75-процентное вещание на украинском языке в периоды между 7.00 и 18.00 и между 18.00 и 22.00.

Кроме того, в решении Нацсовета говорится, что фильмы, созданные на территории республик бывшего СССР не на русском и не на украинском языке и в дальнейшем дублированные на русском, должны быть озвучены или дублированы на украинском.

Национальный совет также начнет более тщательный мониторинг вещания телеканалов, которые занимаются показами "антиукраинских" фильмов и лент.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания внепланово проверит киевскую радиостанцию "Радио.Вести" из-за нарушения языковых квот в отношении ведения передач на государственном языке.