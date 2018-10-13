15:23 13.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине началась полная "укранизация" эфиров и радио

Сегодня, 13 октября, в Украине вступил в силу закон о языковых квотах на ТВ. Об этом говорится на официальном сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

В Украине началась полная

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации" должен полностью гарантировать 75-процентное вещание на украинском языке в периоды между 7.00 и 18.00 и между 18.00 и 22.00.

Кроме того, в решении Нацсовета говорится, что фильмы, созданные на территории республик бывшего СССР не на русском и не на украинском языке и в дальнейшем дублированные на русском, должны быть озвучены или дублированы на украинском.

 Национальный совет также начнет более тщательный мониторинг вещания телеканалов, которые занимаются показами "антиукраинских" фильмов и лент. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания внепланово проверит киевскую радиостанцию "Радио.Вести" из-за нарушения языковых квот в отношении ведения передач на государственном языке.


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