В Турции откроется самый большой аэропорт в Малой Азии

Главный аэропорт страны, Ататюрк, уже давно перегружен, а расширять его некуда. Поэтому власти решили строить новый аэропорт. К 2023-2028 годам новый аэропорт должен стать крупнейшим в мире по количеству пассажиров.



Аэропорт Ататюрк пока закрывать не будут. Рейсы планируют переносить постепенно. Первый борт, который официально примет новый аэропорт, будет нести на себе самого президента Эрдогана.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в сентябре этого года пассажиропоток международного аэропорта "Киев" (Жуляны) увеличился больше, чем на 30 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.