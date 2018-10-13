00:00 13.10.2018 | Общество | Новости
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В Турции откроется самый большой аэропорт в Малой Азии

В Стамбуле откроется новый, третий аэропорт, который станет самым большим авиаперелетным пунктом во всей ближневосточной Азии. Об этом передает Reuters.

В Турции откроется самый большой аэропорт в Малой Азии

Главный аэропорт страны, Ататюрк, уже давно перегружен, а расширять его некуда. Поэтому власти решили строить новый аэропорт. К 2023-2028 годам новый аэропорт должен стать крупнейшим в мире по количеству пассажиров.

Аэропорт Ататюрк пока закрывать не будут. Рейсы планируют переносить постепенно. Первый борт, который официально примет новый аэропорт, будет нести на себе самого президента Эрдогана. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в сентябре этого года пассажиропоток международного аэропорта "Киев" (Жуляны) увеличился больше, чем на 30 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.


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