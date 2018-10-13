В ОБСЕ назвали количество погибших детей в ОРДЛО

Хуг отметил, что за время последнего его визита в ОРДЛО трое детей погибли и еще двое получили ранения.

Он рассказал, что возле Горловки оборвалась жизнь 14-летнего Кирилла, 13-летнего Андрея и 12-летнего Виталия, а 10-летний Дмитрий получил ранение, и в тот же день в Старомихайловке получила ранения 16-летняя Анна.

"Учитывая эти последние жертвы, общее количество погибших или раненых в этом году детей составляет 28 человек", - сказал Хуг.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем США Куртом Волкером. При этом стороны отметили важность продолжения санкционной политики против России до полной деоккупаци украинской территории.