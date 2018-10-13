В Киеве прошел конкурс на звание "Лучшего спасательного отряда" сезона

Для победы в соревнованиях перед спасателями стояла задача по установке автоцистерны на открытый водоисточник и прокладывают магистральную линию для подачи водяных стволов. После чего с условной линии спасатели подают воду в мишени пока не сработают маяки.

Победителем в акции стали спасатели 19-й Государственной пожарно-спасательной части, которые быстрее всех выполнили заданные нормативы.

Напомним, что в соревнованиях принимали участие 26 команд, которые за два дня должны были пройти 5 этапов. Поэтому, сегодня, Киевские спасатели собравшись на территории 25-й Государственной пожарно-спасательной части и сразу же приступили к выполнению последнего упражнения - боевого развертывания.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Хмельницкой области продолжаются многонациональные авиационные учения " Чистое небо-2018" с участием представителей стран-членов НАТО из Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США.