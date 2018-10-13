12:33 13.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Ивано-Франковске проезд в транспорте теперь можно будет оплачивать виртуальной валютой

В Ивано-Франковске городские власти запустили сервис SMS-оплат за проезд в транспорте. Об этом передает пресс-служба исполнительных властей. 

В Ивано-Франковске проезд в транспорте теперь можно будет оплачивать виртуальной валютой

Сообщается, что сервис доступен всем абонентам предоплаченной связи от оператора. Его реализовали на основе сервиса "Смарт-деньги".

Чтобы воспользоваться новым способом оплаты, достаточно отправить бесплатное SMS с кодом соответствующего маршрута на номер 877 и подождать 1-2 минуты для получения подтверждения оплаты проезда. Для осуществления сделки необходимо иметь на мобильном счете средства для ее проведения.

Все налоги и сборы включены, пассажир оплачивает только стоимость проезда.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно руководство велосервиса Nextbike приняло решение убрать станции проката транспорта в районе Троещине из-за "воровского контингента". 


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