В Ивано-Франковске проезд в транспорте теперь можно будет оплачивать виртуальной валютой

Сообщается, что сервис доступен всем абонентам предоплаченной связи от оператора. Его реализовали на основе сервиса "Смарт-деньги".

Чтобы воспользоваться новым способом оплаты, достаточно отправить бесплатное SMS с кодом соответствующего маршрута на номер 877 и подождать 1-2 минуты для получения подтверждения оплаты проезда. Для осуществления сделки необходимо иметь на мобильном счете средства для ее проведения.

Все налоги и сборы включены, пассажир оплачивает только стоимость проезда.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно руководство велосервиса Nextbike приняло решение убрать станции проката транспорта в районе Троещине из-за "воровского контингента".