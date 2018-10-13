17:48 13.10.2018 | Общество | Новости
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В Италии люди высмеяли министра Сальвини

По всей Италии прокатились акции протеста против планов правительства по финансированию образования. Об этом передает Associated Press.

В Италии люди высмеяли министра Сальвини

В демонстрациях приняли участие более 50 итальянских городов: от Сицилии до Модены. Около 3 тысяч человек собрались у здания министерства образования в Риме, чтобы высказать свою позицию руководству страны, но к протестующим так и никто не вышел

Также в Турине группа активистов сожгла чучела министр внутренних дел Италии и заместителя премьер-министра Италии Сальвини, министра экономического развития, труда и социальной политики, заместителя председателя Совета министров Луиджи Ди Майо и президента страны. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинские водители устроили протесты по всей Украине против повышения цен на бензин. Одним из организаторов акции является всеукраинское движение АвтоЕвроСила. 


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