В Италии люди высмеяли министра Сальвини

В демонстрациях приняли участие более 50 итальянских городов: от Сицилии до Модены. Около 3 тысяч человек собрались у здания министерства образования в Риме, чтобы высказать свою позицию руководству страны, но к протестующим так и никто не вышел

Также в Турине группа активистов сожгла чучела министр внутренних дел Италии и заместителя премьер-министра Италии Сальвини, министра экономического развития, труда и социальной политики, заместителя председателя Совета министров Луиджи Ди Майо и президента страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинские водители устроили протесты по всей Украине против повышения цен на бензин. Одним из организаторов акции является всеукраинское движение АвтоЕвроСила.