05:00 13.10.2018 | Общество | Новости
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В американском штате отменили смертную казнь

В американском штате Висконсин отменили смертную казнь. 

В американском штате отменили смертную казнь

Соответствующее решение принял Верховный Суд штата.

С этого момента вместо смертной казни будут присуждать пожизненное заключение.\

При этом мораторий на приведение в исполнение высшей меры наказания в штате Вашингтон действовал с 2014 года. Согласно постановлению суда, казнь "не имеет законной силы", поскольку ее применение не систематизировано и чаще всего происходит "под влиянием расового фактора".  Таким образом, Вашингтон стал 18-м штатом, где отменена смертная казнь. Первым из них был штат Мичиган, где это призошло это еще в 1846 году.

Отметим,  что согласно федеральному уголовному законодательству:

1) не могут быть приговорены к смертной казни лица, не достигшие во время совершения преступления 18-летнего возраста. В штате Техас смертная казнь не назначается лицам, совершившим преступление в возрасте до 17 лет.

2) вынесенный смертный приговор не приводится в исполнение в отношении беременных женщин и лиц, страдающих психическим расстройством, делающим исполнение наказания невозможным.

В законодательстве штатов предусмотрены следующие способы приведения в исполнение смертного приговора: 1) смертельная инъекция - в 35 штатах; 2) электрический стул - в восьми штатах (Алабама, Арканзас, Флорида, Кентукки, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Виргиния); 3) газовая камера - в трех штатах (Аризона, Миссури, Вайоминг); 4) повешение - в трех штатах (Делавэр, Нью-Гемпшир, Вашингтон); 5) расстрел - в двух штатах (Оклахома, Юта). Однако чаще всего применяется смертельная инъекция.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Facebook начал борьбу с фейками в связи с предстоящими промежуточными выборами в США.


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