03:00 13.10.2018 | Общество | Новости
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В Африке похитили единственного на континенте миллиардера

Мохаммеда Девджи похитили в крупнейшем городе Танзании Дар-эс-Саламе. Об этом сообщил местный полицейский комиссар.

В Африке похитили единственного на континенте миллиардера

По предварительной информации, 43-летнего бизнесмена похитили люди в масках около тренажерного зала в элитном отеле, куда Девджи шел на утреннюю тренировку. 

В связи с инцидентом полиция задержала трех человек, но имеют ли они отношение к преступлению, пока неясно. По предварительным данным, двое похитителей - иностранцы, добавили в полиции. 

Сейчас известно, что у бизнесмена не было охраны, он приехал в тренажерный зал один на своем автомобиле. Какую сумму затребовали похитители Девджи покаместе не известно, преступники уже связались с отцом Мохаммеда и заявили о его похищении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на Русановке похитили мужчину. 


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