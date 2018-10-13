В Африке похитили единственного на континенте миллиардера

По предварительной информации, 43-летнего бизнесмена похитили люди в масках около тренажерного зала в элитном отеле, куда Девджи шел на утреннюю тренировку.

В связи с инцидентом полиция задержала трех человек, но имеют ли они отношение к преступлению, пока неясно. По предварительным данным, двое похитителей - иностранцы, добавили в полиции.

Сейчас известно, что у бизнесмена не было охраны, он приехал в тренажерный зал один на своем автомобиле. Какую сумму затребовали похитители Девджи покаместе не известно, преступники уже связались с отцом Мохаммеда и заявили о его похищении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на Русановке похитили мужчину.