14:39 13.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинские законы должны помогать, а не препятствовать работе полиции, - Аброськин

Привлечение органов Национальной полиции в операции Объединенных сил требует соответствующего законодательного основания. Об этом заявил заместитель главы Нацполиция Вячеслав Аброськин. 

Украинские законы должны помогать, а не препятствовать работе полиции, - Аброськин

По его словам, сейчас Украина имеет положительный опыт работы полиции по противодействию терроризму и обеспечения безопасности граждан во время боевых действий.

Первый заместитель Председателя Нацполиции отметил, что полиция является одним из ключевых субъектов обеспечения правопорядка в зоне ООС и выделил пять результатов работы полицейских в зоне операции Объединенных сил:

- благодаря эффективной профилактике достигается высокий уровень публичной безопасности;

- существенно снижается уровень преступности;

- повышается уровень доверия граждан к Национальной полиции, возникает ощущение безопасности и защищенности, и, как результат, снижается социальная напряженность в обществе;

- создаются условия для экономического роста, повышения уровня жизни, привлечения инвестиционных ресурсов в экономику страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава Нацполиции Украины Сергей Князев принимает участие в ежегодной конференции руководителей полицейских ведомств мира.


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