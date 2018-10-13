Прогноз погоды в Украине: по всей стране будет сохранятся ясная и солнечная погода

На западе страны сегодня тепло: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум 14-16 градусов выше нуля.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров остановятся на отметке в 13-15 градусов тепла.

На юге страны: в Николаевской, Одесской и Херсонской областях температура воздуха достигнет 19 градусов тепла и без осадков. Температура воды в Черном море - 12 с плюсом, в Азовском море - до плюс 13.

На востоке температурный показатель будет колебаться в промежутке между 11-12 тепла, ближе к вечеру стоит ожидать выпадения осадков в виде дождя с грозами.

Облаков в Киеве наблюдаться в этот день не будет, он обещает быть ясным и погожим. Без осадков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина, как ближайшая целевая аудитория антициклона, в пятницу снова окажется среди солнца, красивых туманов и теплой погоды.