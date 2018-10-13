13:22 13.10.2018 | Общество | Новости
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Сегодня "женский Интернационал" отмечает Международный день отказа от бюстгальтера

Сегодня, 13 октября по всей планете отмечается Международный день отказа от бюстгальтера. Об этом говорится на официальном сайте ООН. 

Сегодня

Традиционно в этот день женщины выкладывают в соцсетях мотивируя фото с хэштегом #NoBraDay. Главная идея этой даты состоит в том, чтобы повысить осведомленность женщин о проблеме рака груди и избавиться от закрепощающих стандартов в одежде.

Он отмечается с 2011 года, и традиционно женщины празднуют, выкладывая в социальные сети фотографии без бюстгальтеров. Многие звезды Голливуда и популярных американских ток-шоу также присоединяются к акции и постят дюжины фотографий в своих Instagram и Twitter в солидарность со всеми женщинами, которые носят бюстгальтер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 11 октября, весь мир отмечает Международный день девочек.


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