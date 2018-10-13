Американцы стали реже усыновлять украинских сирот

В этом году лишь 138 сирот были приняты в американские семьи, причем половина являются подростками, а четверть - детьми с особыми потребностями

Данные статистики за последние 5 лет показывают следующие колебания: в 2014 году граждане США усыновили 431 ребенка, в 2015 - 299, в 2016 - 301, а за 9 месяцев текущего года - 138.

Общее количество усыновленных детей за последние 10 лет составило: 27 000 детей-сирот, для почти 19 000 из них новыми родителями стали граждане других стран.

Как сообщалось в "УРА-Информ", почти 30 детей погибли или получили ранения в результате конфликта на востоке Украины в текущем году.