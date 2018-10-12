11:32 12.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове начали отопительный сезон

Во Львове с пятницы, 12 октября, местные власти начали отопительный сезон.

Во Львове начали отопительный сезон

Вместе с тем батареи включены только для учреждений образования, здравоохранения и культуры. Соответствующее распоряжение 10 октября подписал городской голова Андрей Садовый.

Как сообщает пресс-служба Львовской городской рады, теплоснабжающие предприятия с сегодняшнего дня начинают подачу тепла в школы, садики, больницы, поликлиники и учреждения культуры.

При этом в пресс-службе градоначальника напомнили, что по состоянию на 11 октября, теплоснабжающие предприятия Львова уже осуществляли подачу отопления в 73 бюджетных учреждений. Так "Львовтеплоэнерго" уже подало тепло в 58 учреждений, а "Зализнычнетеплоэнерго" - 15. Подачу отопления начали на основе писем-обращений руководителей учреждений.

В пресс-службе также отметили, что в этом сезон "Львовтеплоэнерго" будет подавать отопление в более 1600 жилых домов, 198 образовательных учреждений и 46 медицинских учреждений. "Зализнычнетеплоэнерго" будет подавать отопление в 524 жилых домов, 42 учебных заведений и шесть медицинских учреждений.

Напомним, в Кибмине заверили, что к отопительному сезону Украин готова на 99,4%.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине календарный отопительный сезон стартует 15 октября. Вместе с тем власти на местах должны принимать решение о подаче тепла с учетом погодных условий. Такое мнение в среду, 3 октября, на заседании правительства высказал премьер-министр Владимир Гройсман.


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