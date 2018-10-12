02:00 12.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В РПЦ отреагировали на планы Константинополя по Украине

Русская православная церковь назвала действия Вселенского патриарха о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви легализацией раскола.

В РПЦ отреагировали на планы Константинополя по Украине

Об этом сообщает пресс-секретарь главы Русской православной церкви Александр Волков.

Согласно его словам, Константинополь своими действиями переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия.

В свою очередь представитель Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены брать участие в объединении украинских церквей. Кроме того, комментируя решение Константинопольского патриархата о снятии анафем с предстоятеля УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария, патриарх Варфоломей сам должен быть предан анафеме.

Кстати, уже 15 октября священный Синод Русской Православной Церкви в Минске даст надлежащую оценку этого деяния.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", священный Синод Константинопольского патриархата принял решение снять анафему с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария.


        
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