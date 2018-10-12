В РПЦ отреагировали на планы Константинополя по Украине

Об этом сообщает пресс-секретарь главы Русской православной церкви Александр Волков.

Согласно его словам, Константинополь своими действиями переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия.

В свою очередь представитель Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены брать участие в объединении украинских церквей. Кроме того, комментируя решение Константинопольского патриархата о снятии анафем с предстоятеля УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария, патриарх Варфоломей сам должен быть предан анафеме.

Кстати, уже 15 октября священный Синод Русской Православной Церкви в Минске даст надлежащую оценку этого деяния.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", священный Синод Константинопольского патриархата принял решение снять анафему с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария.