23:20 12.10.2018 | Общество | Новости
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В Бразилии впервые в истории на выборах зарегистрировали кандидатов-трансгендеров

На выборах в местные и федеральные власти в Бразилии баллотировались 53 кандидата-трансгендера. Об этом передает телеканал NBC News. 

В Бразилии впервые в истории на выборах зарегистрировали кандидатов-трансгендеров

В Южной Америке Бразилия считается одним из наиболее консервативных и религиозных государств, страна очень опасна для трансгендерного сообщества стран в мире. 

Стоит отметить, что в 2017 году в Бразилии были убиты 179 трансгендеров, в 2016 году жертв было немногим меньше - 144 человека. В текущем году количество жертв насчитывает 122 трансгендера. 

Накапнуне выборов Бразилия столкнулась с сильнейшей рецессией за десятилетия, а также коррупционными скандалами с участием политиков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Бразилии в воскресенье, 7 октября, прошли всеобщие выборы. Граждане страны выбирали нового президента, вице-президента страны, состав Национального конгресса (парламента), губернаторов и вице-губернаторов. Как сообщает телеканал Би-би-си, правом голоса в Бразилии обладают порядка 150 миллионов граждан.


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