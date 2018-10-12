В Бразилии впервые в истории на выборах зарегистрировали кандидатов-трансгендеров

В Южной Америке Бразилия считается одним из наиболее консервативных и религиозных государств, страна очень опасна для трансгендерного сообщества стран в мире.

Стоит отметить, что в 2017 году в Бразилии были убиты 179 трансгендеров, в 2016 году жертв было немногим меньше - 144 человека. В текущем году количество жертв насчитывает 122 трансгендера.

Накапнуне выборов Бразилия столкнулась с сильнейшей рецессией за десятилетия, а также коррупционными скандалами с участием политиков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Бразилии в воскресенье, 7 октября, прошли всеобщие выборы. Граждане страны выбирали нового президента, вице-президента страны, состав Национального конгресса (парламента), губернаторов и вице-губернаторов. Как сообщает телеканал Би-би-си, правом голоса в Бразилии обладают порядка 150 миллионов граждан.