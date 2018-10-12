09:30 12.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Цена на крупы резко увеличилась

С начала года цены на продукты по всем позициям выросли на 5% процентов. А к концу 2018 года, как прогнозируют эксперты, будет плюс 10%.

Цена на крупы резко увеличилась

Об этом сообщает Госстат.

В последний месяц активно дорожают крупы, особенно пшено, которое добавило в цене пятую часть. Меньше всего среди круп подорожал горох – всего на 50 копеек. Манная, кукурузная и перловая крупы подорожали на гривню-полторы. Простые украинцы жалуются на то, что раньше можно было спокойно купить 2-3 килограмма круп и не переживать. Сегодня же себе можно позволить 600-700 грамм, в лучшем случае один килограмм.

Поставщики объясняют такой скачок неурожаем в Кировоградской и Запорожье. Именно оттуда везут крупу. В ассоциации торговых сетей Украины отмечают, что цены завышены искусственным путем. Ведь производители достаточно часто манипулируют данными для того, чтобы в какой-то период времени продавать дороже. А когда прибавляет в цене одна крупа, автоматически дорожают другие.

В частности, украинцам теперь советуют перейти на гречку, которая в последнее время подешевела на пару гривен. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Украине подорожают основные продукты.


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