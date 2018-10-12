10:10 12.10.2018 | Общество | Новости
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Традиционное письмо уходит в прошлое

Ноутбуки практически везде почти окончательно вытеснили карандаши и ручки, но упрощая нам жизни, они упрощают нас самих.

Традиционное письмо уходит в прошлое

В школах мира постепенно отказываются от традиционного письма. Никаких прописей теперь в Финляндии. А в Америке писать от руки даже не обязательно уметь. Ученые тревожатся.По всему миру фиксируют тенденцию снижения уровня IQ. 

Когда мы набираем слова на клавиатуре, используются только некоторые участки мозга. А когда пишем в блокноте, он работает почти весь. Ключевая разница – в типе движений во время письма и печати. Хотя печатать гораздо быстрее, обычное письмо способстует развитию мелкой моторики, которая действует на тонус мозга.Письмо активирует работу ретикулярной системы, которая отвечает за процессы обучения. Ведь каждая буква требует отдельного движения руки, а печать – это монотонное нажатия одинаковых клавиш.

Компромиссом могут стать устройства с рукописным вводом. Данный тип ручек работает по оптическому приниципу: ручка с оптическим сенсором работает в паре с телефоном, куда автоматически отправляется все написанное и текст переводится в печатный вид.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Украине детям с особыми потребностями учиться станет легче.
 

 


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