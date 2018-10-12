Семь стран намерены совместно противостоять Китаю и России

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, члены его администрации ведут активную работу в кулуарах о создании неформального объединения для сдерживания Пекина в его инвестиционных стремлениях и попытках вмешательства в дела других стран. Кроме того, переговоры разведслужб также затрагивают и Россию, которая ответственна за вмешательство в зарубежные выборы, химическую атаку в британском Солсбери и агрессию против Украины.

Кстати, в диалоге участвуют как сотрудники спецслужб и дипломаты, так и главы правительств.

По словам представителя одной из стран-членов Five Eyes, неожиданное сотрясение со стороны авторитарных режимов провоцирует более тесное сотрудничество и реальное расширение обмена разведданными.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", разведывательные службы Российской Федерации ведут активную работу в Германии.