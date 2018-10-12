03:00 12.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко пригласил патриарха Варфоломея посетить Украину

Глава украинского государства Петр Порошенко пригласил Вселенского патриарха Варфоломея посетить Украину в ближайшее время. Соответствующее предложение он сделал по случаю решения Синода Вселенского патриархата по Украине, 11 октября.

Порошенко пригласил патриарха Варфоломея посетить Украину

По словам Порошенко, украинские власти гарантируют полное соблюдение религиозной свободы для верующих всех без исключения конфессий.

"Ваше Святейшество, Украина с нетерпением ждет Вашего пастырского визита к народу, крещеного во времена равноапостольного князя Владимира. Мы сегодня получили автокефалию, и после собора избранный предстоятель Украинской поместной православной церкви получит Томос", - заявил президент.

Вместе с тем гарант страны подчеркнул, что общее творение независимой церкви не может быть основанием для раздора, противостояния, насилия, а наоборот должно стать дорогой к миру, спокойствию и пониманию.

Напоследок президент призвал украинцев помнить, что планом Кремля является разжигание религиозной войны в Украине, поэтому если кто-то будет зазывать к силовому захвату Киево-Печерской лавры, тот будет представлять московскую агентуру.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", епархии украинской православной церкви Московского патриархата, которые не присоединятся к процессу создания единой украинской православной церкви, после ее создания больше не смогут называться украинской церковью.  


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