Порошенко пригласил патриарха Варфоломея посетить Украину

По словам Порошенко, украинские власти гарантируют полное соблюдение религиозной свободы для верующих всех без исключения конфессий.

"Ваше Святейшество, Украина с нетерпением ждет Вашего пастырского визита к народу, крещеного во времена равноапостольного князя Владимира. Мы сегодня получили автокефалию, и после собора избранный предстоятель Украинской поместной православной церкви получит Томос", - заявил президент.

Вместе с тем гарант страны подчеркнул, что общее творение независимой церкви не может быть основанием для раздора, противостояния, насилия, а наоборот должно стать дорогой к миру, спокойствию и пониманию.

Напоследок президент призвал украинцев помнить, что планом Кремля является разжигание религиозной войны в Украине, поэтому если кто-то будет зазывать к силовому захвату Киево-Печерской лавры, тот будет представлять московскую агентуру.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", епархии украинской православной церкви Московского патриархата, которые не присоединятся к процессу создания единой украинской православной церкви, после ее создания больше не смогут называться украинской церковью.