Под Ичней участились взрывы

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как отметили представители Минобороны, детонация остатков боеприпасов продолжает расти из-за сильного ветра, который раздувает новые очаги тления травы и деревьев на технической территории.

В настоящее время на технической территории продолжают работать пожарные танки, инженерные машины разграждения и пожарная техника. Авиация ГСЧС осуществила 14 сбросов воды на очаги тления.

15 групп разминирования проводят очистку административной территории арсенала. В населенных пунктах вблизи арсенала продолжает работать 21 пиротехническая группа от ГСЧС Украины с целью очистки местности, дорог и подъездных путей от остатков взрывоопасных предметов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Боснии прогремел взрыв на нефтепереробным заводе. На место сразу прибыли пожарники и полиция. По словам очевидцев, взрыв был настолько сильный, что был слышен даже в соседней Хорватии.