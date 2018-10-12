Открыто уголовное дело по факту гибели горняка на шахте в Торецке

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как отмечается, вчера около 21 часа на одном из участков Обособленного подразделения "Шахта Центральная" Государственного предприятия "Торецкуголь" произошло газодинамическое явление с высыпанием угля из угольного пласта. По предварительной информации, в этом районе находились пять горняков, один из них погиб.

"По факту гибели 40-летнего забойщика внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, если оно повлекло гибель людей) УК Украины", - говорится в сообщении.

Уголовное производство расследуется под процессуальным руководством Константиновской местной прокуратуры.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",