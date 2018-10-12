12:53 12.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100205536:labazovych

Открыто уголовное дело по факту гибели горняка на шахте в Торецке

В Донецкой области сотрудники правоохранительных органов будут расследовать факт гибели горняка на шахте в Торецке. Окрыто уголовное производство.

Открыто уголовное дело по факту гибели горняка на шахте в Торецке

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как отмечается, вчера около 21 часа на одном из участков Обособленного подразделения "Шахта Центральная" Государственного предприятия "Торецкуголь" произошло газодинамическое явление с высыпанием угля из угольного пласта. По предварительной информации, в этом районе находились пять горняков, один из них погиб.

"По факту гибели 40-летнего забойщика внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, если оно повлекло гибель людей) УК Украины", - говорится в сообщении.

Уголовное производство расследуется под процессуальным руководством Константиновской местной прокуратуры.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве в субботу перекроют движение на проспекте Курбаса На выходных в Украине будет "бабье лето" - ФОТО Доллар в обменниках в пятницу подешевел ПриватБанк предупреждает, что в ночь на воскресенье приостановит работу всех платежных систем
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив