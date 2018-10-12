09:59 12.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ликвидация последствий взрывов боеприпасов в Ичне продолжается - ГосЧС

В Черниговской области продолжается ликвидация последствий взрывов боеприпасов в поселка Ичня.

Ликвидация последствий взрывов боеприпасов в Ичне продолжается - ГосЧС

По состоянию на семь часов утра пятницы, 12 октября, двумя пожарными самолетами АН-32П Государственной службы по чрезвычайным ситуациям было произведено 25 сбросов воды. Это 200 тонн воды, которая способствовала тушению остатков пожара, возникшего после взрывов.

Такие данные сегодня утром опубликовала пресс-служба ГосЧС. При этом, по данным ведомства, всего с начала работ было произведено 46 сбросов воды, а это 368 тонн.

Спасатели также организовали заполнение водой двух пожарных водоемов Минобороны на технической территории арсенала.

Кроме того, пиротехническими подразделениями обеспечено реагирования на 53 заявки.

На данный момент в районе работают психологи ГосЧС, которые предоставляют психологическую помощь 270 лицам.

В пунктах приема также организовано жизнеобеспечение людей им предоставляется медицинская помощь, население обеспечиваются горячим питанием, - заверили в спасательном ведомстве.

Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано, - резюмировали в пресс-службе.

Напомним, согласно информации Минобороны, 11 октября пожар в Черниговской области было ликвидирован в полном объеме.

Как сообщал УРА-Информ, взрывы в Ичне на военных складах в Черниговской области начались в ночь на вторник, 9 октября. На складах было 69,5 тысяч тонн боеприпасов. В связи с ЧП жителей Ични и 30 близлежащих поселков эвакуировали.

По состоянию на среду, 10 октября, около шесть жилых домов пострадали в результате взрывов на арсенале Министерства обороны возле Ични Черниговской области.


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