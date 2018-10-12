11:36 12.10.2018 | Общество | Новости
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В Литве легализировали препараты с коноплей

Правительство Литвы утвердило поправки в закон, которые предусматривают легализацию медицинских препаратов с коноплей. "За" проголосовало 90 человек.

 

В Литве легализировали препараты с коноплей

Об этом сообщает местный портал Delfi.

Поправки были внесены в закон о контроле фармацевтики, а также наркотических и психотропных веществ. Новый закон теперь позволяет использовать в медицине такие лекарственные препараты, если их безопасность и действенность доказаны медицинским исследованиям, а препарат зарегистрирован в стране.

Автором проекта является консерватор Миколас Маяускас. В частности, он отметил, что это историческое решение для страны. Легализация медикаментов с коноплей - первый шаг, который обеспечит наличие  и доступность лекарств, зарегистрированных в ЕС, в Литве.

Автор проекта особенно подчеркнул, что это не означает наличие конопли в постоянном доступе. Контроль за такими препаратами будет строго регламентирован и психотропные вещества не будут доступны для развлечения. К лекарствам с содержанием наркотических и психотропных веществ будет применяться исключительно строгие правила применения, учета и отпуска пациентам.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Литве пешеходам запретили пользоваться мобильными телефонами.


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