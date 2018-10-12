Эксклюзив: Сегодня цирк идет на любые условия – Л. Шевченко

Она отметила, что цирк – это древнее искусство, а наш, украинский цирк один из лучших в мире. Более того, таких стационарных зданий цирка, как в Киеве, уже почти нигде в мире не сохранилось. Потому нынешнее руководство Наццирка идет на любые условия, что бы сохранить наш цирк и сохранить его славу, как одной из лучших цирковых площадок мира с программами современного европейского уровня.

"Наш цирк зарабатывает деньги самостоятельно. Но их хватает только на заработную плату, содержание животных и, частично, на новые программы. Мы просим деньги у государства хотя бы на ремонт нашего здания. Это наша жемчужина и наша гордость, но власти, видимо, этого не понимают. Вторая глобальная проблема – это средства на развитие. На постановку новых художественных программ власти не выделяют ни копейки! У нас прекрасный творческий коллектив, но совершенно нет денег на элементарные вещи, как в любом театре – это звук, свет, декорации", — отметила Л.Шевченко.