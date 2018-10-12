18:50 12.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "Монетизация субсидий сделает деятельность коммунальных хозяйств более прозрачной", — Илья Несходовский

Монетизация субсидий стартует уже с 2019 года. Проводить ее будут в три этапа. Полный переход на монетизацию для всех домохозяйств — с октября следующего года. Экономический эксперт Илья Несходовский убежден, что монетизация субсидий позволит сделать деятельность коммунальных хозяйств более прозрачной. 

Эксклюзив:

 Об этом он заявил в эфире телеканала "Первый деловой". 

"Сейчас человек на руки субсидии не получает. Они перечисляются компаниям, осуществляющим поставки коммунальных услуг. Они могут манипулировать с тем, сколько ресурсов потреблено. То есть могут завышать данные цифры, списывать больше, а дальше сэкономленные ресурсы направлять на другие направления. Здесь есть даже элементы мошенничества, так как для населения газ намного дешевле, чем для промышленности. Как результат, еще позволяет перепродавать газ промышленности дороже … При монетизации субсидий потребители будут заинтересованы, чтобы им начисляли исключительно потребленное. Это позволит более прозрачно использовать ресурсы и списывать только те объемы, которые действительно были потреблены", — подчеркнул И.Несходовский.


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