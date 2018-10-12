Эксклюзив: "Монетизация субсидий сделает деятельность коммунальных хозяйств более прозрачной", — Илья Несходовский

Об этом он заявил в эфире телеканала "Первый деловой".

"Сейчас человек на руки субсидии не получает. Они перечисляются компаниям, осуществляющим поставки коммунальных услуг. Они могут манипулировать с тем, сколько ресурсов потреблено. То есть могут завышать данные цифры, списывать больше, а дальше сэкономленные ресурсы направлять на другие направления. Здесь есть даже элементы мошенничества, так как для населения газ намного дешевле, чем для промышленности. Как результат, еще позволяет перепродавать газ промышленности дороже … При монетизации субсидий потребители будут заинтересованы, чтобы им начисляли исключительно потребленное. Это позволит более прозрачно использовать ресурсы и списывать только те объемы, которые действительно были потреблены", — подчеркнул И.Несходовский.