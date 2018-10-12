Аэропорт "Киев" планируют расширить

По последним показателям, а также по количеству рейсов, аэропорт "Киев" является вторым в Украине после еще одного столичного аэропорта — "Борисполя".

Среди основных причин решения об увеличении аэропорта называют рост пассажиропотока и специфика работы с лоукостами. Отметим, на данный момент аэропорт "Киев" сотрудничает с 43 авиакомпаниями, 7 из которых являются лоукостами.

Развитием и обслуживанием аэропорта "Киев" занимается компания "Мастер-Авиа". Полгода назад акционеры "Мастер-Авиа" приняли решение об инвестициях в достройку терминала "А", в котором сейчас осуществляется обслуживание всех международных рейсов аэропорта.Всего в достройку терминала инвестор планирует вложить $25 млн.

После реконструкции здание терминала "А" будет увеличено на 9,5 тыс. кв. м, таким образом общая площадь составит более 23 тыс. кв. м. На первом этаже пристроенной части терминала будут располагаться 18 стоек регистрации, дополнительно будет оборудовано 9 пунктов контроля на авиабезопасность. На втором этаже, куда будет вести лифт и эскалатор, будет расположено 18 стоек пограничного контроля. После прохождения контроля пассажиры будут попадать в зону ожидания, в которой откроются 3 ресторана, 2 бара и 2 магазина duty free.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", лоукостер Wizz Air обновил правила регистрации на рейсы.