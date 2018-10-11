10:50 11.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Весь мир отмечает день девочек

Генеральная асамблея ООН утвердила резолюцию, которая провозгласила праздник, еще в далеком 2011 году.

Весь мир отмечает день девочек

Сегодня, 11 октября, весь мир отмечает международный день девочек. Украина не исключение. Цель праздника - признание прав девочек и их уникальных проблем, с которыми они сталкиваются, в том числе с дискриминацией и насилием. Также эту дату ввели, чтобы сосредоточить внимание на необходимости расширения прав и возможностей девочек в современном мире.

Нынешнее поколение девушек готовится выйти на рынок труда, который меняют инновации и автоматизация. Образованные и квалифицированные рабочие пользуются большим спросом, но примерно четверть молодых людей, большинство из которых - женщины, в настоящее время не работают или не получают образования.При эффективной поддержке во время подросткового возраста девушки могут реализовать свой потенциал и изменить мир к лучшему, став матерями, работниками, предпринимателями, наставниками, главами домохозяйств и политическими лидерами.

Ежегодно, 11 октября, стартует летняя кампания связана с реализацией прав и возможностей женщин. Так, например, прошлый год прошел под призывом "Расширение прав и возможностей девочек: реагирования на чрезвычайные ситуации и планирования устойчивости". А в этом году стартует кампания по объединению усилий партнеров и заинтересованных сторон для привлечения внимания к необходимости инвестиций и решения самых насущных проблем девочек, а также расширению их возможностей в плане трудоустройства.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Украине приняли резолюция по противодействию насилию.


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