13:59 11.10.2018 | Общество | Новости
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На Байкануне во время запуска ракеты "Союз" произошла авария - ВИДЕО

В четверг, 11 октября в 11:40 по киевскому времени, с космодрома "Байконур" в Казахстане стартовала ракета-носитель "Союз".

На Байкануне во время запуска ракеты

Ракета-носитель должна была вывести на орбиту корабль "Союз МС-10" с двумя членами экипажа для Международной космической станции. Вместе с тем во время старта ракеты произошло авария.

В частности, как сообщает российское агентство ТАСС, во время запуска пилотируемого корабля "Союз МС-10" произошла нештатная ситуация. Сработала система аварийного спасения, корабль "Союз МС-10" совершил посадку в Казахстане по трассе полета.

После этого "Союз МС-10", на борту которого находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Гаага, начал возвращаться на Землю в режиме баллистического спуска. Как сообщали в NASA, корабль ожидала "жесткая посадка", спасатели держат связь с экипажем, которые сообщают, что "они в хорошем состоянии".

В свою очередь глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин заверил, что экипаж успешно приземлился, все живы.

По его словам, для выяснения причин аварии создана государственная комиссия, которая уже приступила к работе и изучает телеметрию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, экипаж Международной космической станции завершил ремонт пробоины на пилотируемом корабле “Союз МС-09”.


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