В аннексированном Крыму вновь проходят обыски у активистов

В четверг, 11 октября, в Белогорске в оккупированном Крыму проводят обыски у активистов крымскотатарского национального движения. Об этом сообщил активист Эмир-Усеин Эльдар в Facebook.
Он сообщил, что обыск проходит якобы "в связи с нелегальными мигрантами". Обыскивают квартиру человека, который сдает помещение дорожникам строительной компании "Вад", осуществляющей строительство "Тавриды".
Российские силовики пришли с обысками в дом крымского татарина империи Белялов в Бахчисарае.
Также ранее с обыском российские силовики приходили к крымскотатарского активиста Марлена Мустафаева. После обыска его задержали.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Генпрокуратура провела обыск у главы Госрезерва Вадима Мосийчука. По словам главы Госрезерва, обыск пытаются провести незаконно, поэтому призыват общественность обратить внимание и вмешаться.