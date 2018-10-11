09:43 11.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В аннексированном Крыму вновь проходят обыски у активистов

В четверг, 11 октября, в Белогорске в оккупированном Крыму проводят обыски у активистов крымскотатарского национального движения. Об этом сообщил активист Эмир-Усеин Эльдар в  Facebook.

В аннексированном Крыму вновь проходят обыски у активистов

Он сообщил, что обыск проходит якобы "в связи с нелегальными мигрантами". Обыскивают квартиру человека, который сдает помещение дорожникам строительной компании "Вад", осуществляющей строительство "Тавриды".

Российские силовики пришли с обысками  в дом крымского татарина империи Белялов в Бахчисарае.

Также ранее с обыском российские силовики приходили к крымскотатарского активиста Марлена Мустафаева. После обыска его задержали.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ"Генпрокуратура провела обыск у главы Госрезерва Вадима Мосийчука. По словам главы Госрезерва, обыск пытаются провести незаконно, поэтому призыват общественность обратить внимание и вмешаться.


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