В аннексированном Крыму вновь проходят обыски у активистов

Он сообщил, что обыск проходит якобы "в связи с нелегальными мигрантами". Обыскивают квартиру человека, который сдает помещение дорожникам строительной компании "Вад", осуществляющей строительство "Тавриды".

Российские силовики пришли с обысками в дом крымского татарина империи Белялов в Бахчисарае.

Также ранее с обыском российские силовики приходили к крымскотатарского активиста Марлена Мустафаева. После обыска его задержали.