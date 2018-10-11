"Укрзализныця" к празднику назначила дополнительно 14 поездов

Таким образом, у пассажиров есть возможность приобрести билеты на четырнадцать дополнительных поездов ко Дню защитника Украины 14 октября.

Кроме того, в этом году у украинцев есть возможность отдохнуть целых три дня. Именно поэтому Укрзализныця назначила ряд дополнительных рейсов в самых популярных направлениях.

Поезда будут направлены в такие направления: Львов, Ужгород, Одессу, Харьков, Сумы, Хмельницкий. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", накануне "Укрзализныця" запустила проект по продаже книг в скоростных поездах. Так. За шесть месяцев акции пассажиры приобрели более 1 тыс. 300 книг. Отмечается, что пока литературу можно приобрести в "Интерсити" и "Интерсити+". Однако, компания рассматривает возможность введения такой услуги и в других поездах, а в перспективе и бук-кросинга.