Украина вошла в ТОП-50 стран по индексу человеческого капитала

Об этом идет речь в отчете Мирового банка.

Расчет индекса человеческого капитала происходит в рамках отчета о развитии человечества. Цель проекта - ускорить осуществление более масштабных и эффективных инвестиций в людей ради укрепления социальной справедливости и роста экономики.

Индекс человеческого капитала - это комбинированный показатель, характеризующий развитие человека в странах и регионах мира. Ежегодно рассчитывается экспертами Программы развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) совместно с группой независимых международных экспертов, использующими в своей работе, наряду с аналитическими разработками, статистические данные национальных институтов и международных организаций.

Это совокупный показатель уровня развития человека в той или иной стране, поэтому иногда его используют в качестве синонима таких понятий как «качество жизни» или «уровень жизни».

Топ-10 стран с самым высоким показателем индекса человеческого капитала выглядит следующим образом:

Сингапур

Южная Корея

Япония

Китай

Финляндия

Ирландия

Австралия

Швеция

Нидерланды

Канада

Отметим, что в общем списке Украина занимает 50-е место. Но если вести речь об отдельных регионах, то в Европе Украина обладает одним из наивысших показателей и входит в список стран с высоким уровнем индекса человеческого капитала.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Украине подорожают основные продукты питания.