11:58 11.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Учения "Чистое небо-2018": истребители из стран НАТО поднялись в небо над Украиной - ФОТО

По состоянию на 11 октября, в Хмельницкой области продолжаются многонациональные авиационные учения "Чистое небо-2018" с участием представителей стран-членов НАТО из Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США.

Учения

Об этом написал пресс-офицер регионального медиа-центра Минобороны Андрей Агеев в соцсети Facebook.

Сегодня бомбардировщики Су-24М имитировали нанесение бомбовых ударов по условным целям на авиаполигоне, расположенном на Волыни. Истребители отрабатывали полетные задания по перехвату нарушителей воздушного пространства и их сопровождение.

Стоит отметить, что в учениях в Украине принимают участие более десяти единиц истребительной, транспортной авиации и БПЛА из трех штатов - Калифорнии, Миссури и Иллинойса: самолеты F-15C/D, С-130, КС-135, МQ-9.

Украина привлекает к обучению больше техники и личного состава. Наряду с американцами учатся экипажи почти со всех бригад тактической авиации Воздушных Сил, отдельные экипажи военно-транспортной авиации подразделения противовоздушной обороны и радиотехнических войск.

Базовыми военными аэродромами для проведения "Чистого неба - 2018" определено аэропорта "Староконстантинов" в Хмельницкой области и "Гавришовка" - на Виннцкой.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинские военные планируют провести в Азовской мор широкомасштабные учения. Украина готова отвечать на любые провокации со стороны российской стороны.


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