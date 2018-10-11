Бабье лето в разгаре: синоптики дали прогноз погоды на 11 октября

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеоцентра.

Согласно прогнозу Диденко, в восточных областях будет солнечно и ясно. Днем температура воздуха от +18 до +20 градусов. В Харькове немного прохладнее, +18 градусов. Ночная темпеартура будет колебаться от +3 до +7 градусов.

На севере страны возможна небольшая облачность. Днем столбики термометров поднимутся до +17 градусов. Ночью будет прохладно, от +4 до +6 градусов.

В южных областях тепло и ясно. В Одессе +19 градусов. В Николаеве и Херсоне ожидается до +22 градусов. Ночью от +7 до +10 градусов.

В Крыму без осадков, солнечно и ясно. Днем воздух прогреется до +22 градусов. Ночью +8 +10 градусов.

В западных областях солнечно, без осадков. На Закарпатье до +22 градусов. В остальных городах от +17 до +19 градусов. Ночью температура опустится до +4 +6 градусов.

В центральной части страны солнечно и ясно. Температура воздуха от +16 до +18 градусов. Ночью +4 +6 градусов.

В столице 11 октября будет солнечно и тепло. Осадки не прогнозируются. Днем +16 +18 градусов, ночью +4 + 6 градусов.