21:32 11.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Российские церкви потеряют право называться украинскими, - Филарет

Епархии украинской православной церкви Московского патриархата, которые не присоединятся к процессу создания единой украинской православной церкви, после ее создания больше не смогут называться украинской церковью. 

Российские церкви потеряют право называться украинскими, - Филарет

Об этом сообщил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский Филарет возле Владимирского собора в Киеве.

По словам Филарета, такие церкви продолжат свою деятельность на территории Украины наравне с украинскою церковью, однако будут иметь другое название.

"Образование в Украине единой украинской православной церкви не означает, что на нашей украинской территории не может существовать другая церковь, имеется в виду русская церковь", - подчеркнул Филарет. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вселенский патриархат принял положительное решение о предоставлении единой поместной православной церкви. Вместе с тем лидер страны заявил, что вопрос Томоса и автокефалии - это вопрос украинской независимости.


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