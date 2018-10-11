Российские церкви потеряют право называться украинскими, - Филарет

Об этом сообщил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский Филарет возле Владимирского собора в Киеве.



По словам Филарета, такие церкви продолжат свою деятельность на территории Украины наравне с украинскою церковью, однако будут иметь другое название.

"Образование в Украине единой украинской православной церкви не означает, что на нашей украинской территории не может существовать другая церковь, имеется в виду русская церковь", - подчеркнул Филарет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вселенский патриархат принял положительное решение о предоставлении единой поместной православной церкви. Вместе с тем лидер страны заявил, что вопрос Томоса и автокефалии - это вопрос украинской независимости.