08:32 11.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Решение о Томосе для Украины отложили, - митрополит Австрийский

Вопрос предоставления Украинской православной церкви автокефалии пока отложен.

Решение о Томосе для Украины отложили, - митрополит Австрийский

Он будет рассматриваться на следующем заседании, которое состоится с 9 по 11 ноября. Об этом в среду вечером, 10 октября, католическому агентству новостей KNA в Стамбуле сообщили митрополит Австрийский и экзарх Венгрии Арсений (Кардамакис).

В свою очередь Кардамакиса отметил, что соответствующее решение было принято на заседании Синода Вселенского патриархата. Вселенский патриархат Константинополя примет его лишь тогда, когда наступит "подходящее время", - пояснил он, добавив, что они не хотели бы создавать никаких новых проблем, однако с Божьей помощью будем поступать так, чтобы все было мирно.

Напомним, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря заявил, что вопрос Томоса об автокефалии украинской церкви обсудят только после отчета экзархов. Он подчеркивал, что информация о получении Томоса, которая появилась 9 октября, не соответствует действительности.

Как сообщал УРА-Информ, в Стамбуле 9 октября началось заседание Синода Вселенского патриархата. При этом предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет ранее заверил, что на октябрьском синоде будет принято решение о предоставлении Томоса.


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