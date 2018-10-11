18:57 11.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Погода на 12 октября: украинцев ждет солнечная пятница - ФОТО

Украина, как ближайшая целевая аудитория антициклона, в пятницу снова окажется среди солнца, красивых туманов и теплой погоды.

Погода на 12 октября: украинцев ждет солнечная пятница - ФОТО

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Температура воздуха на Западе составит +16...+23 градуса, на востоке страны этот показатель достигнет +15...+20 градуса, на Юге – +18...+21 градуса, на Севере показатель термометра будет колебаться между +15...+18 градусами, а в центральной части Украины температура будет +16...+19.

"Ветер восточный, 3-8 метров в секунду. А иногда и штиль. Кстати, штиль не всегда признак благополучной погоды. Поскольку именно при отсутствии ветра, особенно в больших городах, скапливаются в воздухе всевозможные выбросы и примеси", - отметила синоптик.

Скорость ветра 5-10 метров в секунду.

Вместе с тем синоптик рассказала, что в Киеве в пятницу также будет солнечно и тепло. При этом, утром вероятен туман или облачность. Ближайшей ночью в столице + 8 + 10 градусов, а днем 11 октября ожидается ​​+15 + 17 градусов.


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