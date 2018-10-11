По всей Украине проходят страйки против повышения цен на бензин - ФОТО, ВИДЕО

В четверг, 11 октября, в 11 утра, в Киеве около 100 водителей припарковались возле Кабмина и начали сигналить. Также на своих машинах они прикрепили плакаты с надписями: "Нет бешеным ценам на топливо", "Цены как в Европе, живем в полной ... Нет! Ценам на топливо".

Аналогичные акции происходят в других крупных городах.

В частности, в центре Ровно на дорогах остановилось несколько сотен автомобилей.



В Одессе втомобилисты перекрыли дорогу в районе «Двух столбов». Из-за перекрытия образовались огромные пробки на въезде в город. Акция продлилась до 10 утра. Перекрытие уже снято, и движение возобновилось.

В Запорожье перед Запорожской облгосадминистрацией на протест также собрались автомобилисты, выступающие против повышения цен на топливо.









В Черновцах на Центральной площади у городского совета собрались протестующие. Они припарковали свои автомобили вдоль улицы Главной, включили аварийные сигналы, а на автомобилях кладут пустые канистры бензина.

