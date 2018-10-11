11:10 11.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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По всей Украине проходят страйки против повышения цен на бензин - ФОТО, ВИДЕО

Украинские водители устроили протесты по всей Украине против повышения цен на бензин. Одним из организаторов акции является всеукраинское движение АвтоЕвроСила.

По всей Украине проходят страйки против повышения цен на бензин - ФОТО, ВИДЕО

В четверг, 11 октября, в  11 утра, в Киеве около 100 водителей припарковались возле Кабмина и начали сигналить. Также на своих машинах они прикрепили плакаты с надписями: "Нет бешеным ценам на топливо", "Цены как в Европе, живем в полной ... Нет! Ценам на топливо".

Аналогичные акции происходят в других крупных городах.

В частности, в центре Ровно на дорогах остановилось несколько сотен автомобилей.

В Одессе втомобилисты перекрыли дорогу в районе «Двух столбов». Из-за перекрытия образовались огромные пробки на въезде в город. Акция продлилась до 10 утра. Перекрытие уже снято, и движение возобновилось.

В Запорожье перед Запорожской облгосадминистрацией на протест также собрались автомобилисты, выступающие против повышения цен на топливо. 





В Черновцах на Центральной площади у городского совета собрались протестующие. Они припарковали свои автомобили вдоль улицы Главной, включили аварийные сигналы, а на автомобилях кладут пустые канистры бензина.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в четверг, 11 октября, в Киеве на час остановятся авто и маршрутки.


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