Определились города с наивысшим показателем прозрачности инвестиционного сектора

Первого июля 2018 года "Винницкая птицефабрика", входящая в аграрный холдинг МХП, запустила вторую линию производства в Ладыжине Винницкой области. По состоянию на пятое июля ее инкубатор, производительностью 177 млн яиц в год, — наибольший в мире. Как отметил исполнительный директор ООО "Винницкая птицефабрика" Игорь Лещенко, за один день предприятие перерабатывает 0,5 млн. Также ожидается, что в 2020 году птицефабрика сможет производить около 560 тыс. тонн мяса птицы. При этом, директор "МХП Эко Энерджи" Иван Тракслер заявил, что к концу текущего года МХП введет в эксплуатацию второй биогазовый комплекс, сооружение которого заканчивается (первый — на базе "Орель-Лидер"). Здесь будут перерабатывать куриный помет на тепловую и электрическую энергию. Планируется, что за день комплекс будет превращать на биогаз около 460 тонн/сутки отходов и получать около 10 тыс. кВт электроэнергии в час. Это будет происходить в бетонных емкостях, минимальный ресурс которых 30 лет. Таким образом, птицефабрика сможет использовать свои ресурсы полностью, а также производить электрики на 15 тысяч квартир, утилизировать помет и обеспечивать 40% ресурсов своей потребности в горячей воде и паре благодаря генераторам.