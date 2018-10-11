03:00 11.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Определились города с наивысшим показателем прозрачности инвестиционного сектора

Только три украинских города лидируют в сфере прозрачности инвестиционного сектора, среди них Ивано-Франковск, Киев и Винница. Об этом свидетельствуют результаты анализа организации Transparency International Украина.

Определились города с наивысшим показателем прозрачности инвестиционного сектора

По словам организаторов программы, основными источниками информации были сайты горсоветов и запросы на публичную информацию.

Согласно данным рейтинга прозрачности инвестиционного сектора, в первой пятерке городов с высоким показателем прозрачности – Ивано-Франковск, который набрал 15 из 20 максимальных баллов, второе место занял Киев (12,7 баллов ), далее – Винница (12 баллов), Львов (10,75 баллов) и Белая Церковь (10,7 баллов).

Среди аутсайдеров – г.Вишневое (0,75 балла), Стрий (1 балл), Нововолынск (1 балла), Новая Каховка (1 балла), Купянск (1 балла) и Полтава (1,2 балла).

Кроме того, семь городов не предоставили ответы на публичную информацию.

Всего было обозначено 17 индикаторов, часть из которых касались регуляторной политики, работы с инвесторами, кредитного рейтинга города, поддержки развития предпринимательства.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет министров Украины определил города, у которых наблюдаются проблемы с подготовкой к отопительному сезону. Как сказано на сайте ведомства в список неготовых городов попали Киевская, Черкасская и Хмельницкая область. 


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