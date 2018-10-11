На Донбассе в среду погибли четверо военнослужащих ВСУ, трое получили ранения

При этом 12 раз противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате боевых действий четверо украинских военнослужащих погибло. Еще трое наших бойцов получили ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, боевики в основном вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также прицельный огонь вел снайпер боевиков.

Обстрел велся в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Степное, Троицкое, Луганское, Майское, Зайцево, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Лебединский и Широкино.

Украинские позиции в районе Крымского, Новотошковского, Майского, Новолуганского и Красногоровки боевики обстреливали из минометов калибра 120-мм. Огневому воздействию из минометов 82-го калибра подверглись опорные пункты украинских войск вблизи Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Авдеевки, Красногоровки, Гнутово и Лебединского. Защитники Золотого и Гнутово были обстреляны противотанковыми ракетами, а защитники Крымского и Майского - из вооружения боевых машин пехоты. Кроме того по позициям подразделения ООС вблизи Новотошковское велся огонь из зенитной установки ЗУ-23-2. Опорный пункт в районе Гнутово обстреливал снайпер.

По данным украинской разведки, в течение суток шесть боевиков уничтожено и десять получили ранения

Вместе с тем уже с начала текущих суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово и Широкино из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди наших защитников нет.

Напомним, на протяжении прошлых суток боевики 36 раз открывали огонь по позициям наших военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Во время боевых действий трое украинских военнослужащих получили ранения.