Красный Крест направил 12 авто гуманитарной помощи в ОРДЛО

Отмечается, что более 239,5 тонн гуманитарного груза направлено на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей через КПВВ "Новотроицкое".

В пресс-службе Госпогранслужбы утверждают, что будут следить за безопасностью доставки груза.

Добавим, что МКК постоянно снабжает жителей оккупированной части Донбасса всеми необходимыми потребностями.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Донецкой области прекратилось водоснабжение в десяти населенных пунктах из-за ремонтных работ насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода. Была остановлена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода.