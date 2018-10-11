09:17 11.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Красный Крест направил 12 авто гуманитарной помощи в ОРДЛО

В четверг 11 октября, Международный комитета Красного Креста направил 12 грузовых автомобилей гуманитарной помощи в ОРДЛО. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Красный Крест направил 12 авто гуманитарной помощи в ОРДЛО

Отмечается, что более 239,5 тонн гуманитарного груза направлено на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей через КПВВ "Новотроицкое".

В пресс-службе Госпогранслужбы утверждают, что будут следить за безопасностью доставки груза.

Добавим, что МКК постоянно снабжает жителей оккупированной части Донбасса всеми необходимыми потребностями.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Донецкой области прекратилось водоснабжение в десяти населенных пунктах из-за ремонтных работ насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода. Была остановлена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода.


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