19:55 11.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Константинополь снял анафему с патриарха Филарета и архиепископа Макария

Священный Синод Константинопольского патриархата принял решение снять анафему с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария.

Константинополь снял анафему с патриарха Филарета и архиепископа Макария

Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий на своей странице в Facebook.

Так, в своей публикации он написал, что Синод Константинопольского патриархата удовлетворил просьбу Филарета и признал предстоятеля УПЦ Киевского патриархата каноническим иерархом Православной церкви. Кроме этого, в каноническом сане восстановили главу Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария.

Вместе с тем Синод признал незаконной аннексию Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686 году.

Кстати, в 1997 году, после того, как Филарет возглавил непризнанную церковь Киевского патриархата, собор РПЦ отлучил его от церкви, наложив на него анафему.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата Филарет расшифровывает истоки напряженности с Москвой.

"Когда томос (указ о признании автокефалии Украинской церкви) войдет в силу, мы устроим епископальный церковный собор, где произойдет объединение всех украинских православных церквей внутри общей автокефальной церкви. Те православные, которые не изберут путь объединения, войдут в то, что сейчас называется Русской православной церковью на Украине. Они будут пользоваться теми же правами и подчиняться тому же закону. По нашим подсчетам, к нам присоединятся две трети церквей Московского Патриархата, то есть почти 8 тыс. церковных приходов, тогда в нашем составе будет 13,5 тыс. приходов. А Русская церковь, наоборот, сохранит лишь 4 тыс. маленьких приходов. Она будет свободно существовать, но станет маргинальной и больше не будет оказывать влияние на украинскую общественную жизнь", - сказал Филарет.


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