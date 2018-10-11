Границу Украины с Россией будет охранять новый отряд пограничников - ФОТО

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства без обсуждения.

Отметим, что Шосткинский пограничный отряд будет действовать в Сумской области.

Город Шостка расположен в 209 км к северу от Сум, на железнодорожном пути Новгород-Северский - Шостка - Воронежская - Киев и автомагистрали Харьков - Сумы - Новгород-Северский.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Киевская городская рада приняла решение обратится в Верховную раду Украины с предложением изменить границы столицы. Решение было принято на пленарном заседании. Речь идет о возможности присоединения к Киеву поселка городского типа Коцюбинское.