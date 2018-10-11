Городская инфраструктура станет более инклюзивной

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины уже разрабатывает соответствующие государственные строительные нормы.
Об этом сообщил заместитель министра Минрегионбуда Лев Парцхаладзе.
По его словам, оборудование зданий пандусами, которые не пригодны для использования, должно прекратится. Их заменит инклюзивная инфраструктура, которая будет удобна в использовании. Кроме этого, в министерстве отмечают, что разрабатывать инфраструктуру доступности также для людей с недостатками слуха и зрения.
Для лучших результатов в министерстве предлагают использовать BIM-технологии. BIM (Building Information Model) - информационное моделирование здания. Это технологический подход к строительству, предусматривающий сбор и комплексную обработку в процессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и другой информации о здании со всеми ее взаимосвязями и зависимостями, когда здание и все, что имеет к ней отношение, рассматриваются как единый объект. Это обеспечит не просто экономию во время подготовки и проектирования зданий, но также сократит время на реализацию проектов.
Стоит отметить, что на данный момент украинская инфраструктура продолжает оставаться абсолютно непригодной для людей с инвалидностью. В частности, была передана информация о том, что житель Херсона 22 дня не выходил из квартиры, потому что не мог спуститься на инвалидной коляске с шестого этажа без лифта.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Киеве создадут десять инклюзивных центров.