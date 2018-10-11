20:52 11.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина и Молдова подписали меморандум о поставках и модернизации оружия

Госпредприятие "Промоборонэкспорт" и Минобороны Молдовы в рамках Международной оборонной выставки "Оружие и Безопасность-2018" подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба госконцерна Укроборонпром.

Украина и Молдова подписали меморандум о поставках и модернизации оружия

Как отмечается, документ предусматривает предоставление сторонами услуг по капитальному ремонту и модернизации бронетанковой и авиационной техники.

Вместе с тем стороны двух государств согласовали возможность поставки украинской военной техники Вооруженным силам Республики Молдова и договорились о перспективах сотрудничества еще в ряде направлений военно-технического сотрудничества.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины утвердил новый порядок применения оружия и боевой техники соединениями, воинскими частями и подразделениями военных сил Украины. 

Теперь, согласно новым правилам,  применять оружие или военную технику можно для:                                                                                                                   

- отражения нападения или предупреждения нападения на охраняемые объекты;

- освобождения заложников или военнопленных, захваченных объектов или предотвращения такого захвата;

- уничтожение оружия, боевой техники, транспортных и технических средств, находящихся в пользовании лиц, причастных к вооруженной агрессии;

- защиты гражданских лиц и объектов; задержанию лиц, причастных к вооруженной агрессии;

- остановки действий лиц, совершающих правонарушения; в ряде других случаев, определенных приказом руководителя Объединенных сил.


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