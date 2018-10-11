Украина и Молдова подписали меморандум о поставках и модернизации оружия

Как отмечается, документ предусматривает предоставление сторонами услуг по капитальному ремонту и модернизации бронетанковой и авиационной техники.

Вместе с тем стороны двух государств согласовали возможность поставки украинской военной техники Вооруженным силам Республики Молдова и договорились о перспективах сотрудничества еще в ряде направлений военно-технического сотрудничества.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины утвердил новый порядок применения оружия и боевой техники соединениями, воинскими частями и подразделениями военных сил Украины.

Теперь, согласно новым правилам, применять оружие или военную технику можно для:

- отражения нападения или предупреждения нападения на охраняемые объекты;

- освобождения заложников или военнопленных, захваченных объектов или предотвращения такого захвата;

- уничтожение оружия, боевой техники, транспортных и технических средств, находящихся в пользовании лиц, причастных к вооруженной агрессии;

- защиты гражданских лиц и объектов; задержанию лиц, причастных к вооруженной агрессии;

- остановки действий лиц, совершающих правонарушения; в ряде других случаев, определенных приказом руководителя Объединенных сил.