Во Флоренции запретили есть на улицах

До 6 января 2019 года во Флоренции будет действовать запрет на употребление пищи на улицах. Принятие решения было спровоцировано многочисленными проблемами, которые создают туристы, употребляющие пищу на улицах.

В частности, граждане Флоренции жалуются, что люди с едой занимают почти все пространство небольших улиц, оставляют мусор. Передвигаться по улицам соврешенно невозможно - все жуют и жуют. Подчеркнем, решение касается абсолютно всей еды, независимо от того, решите вы выбрать мороженое или полакомиться местным фастфудом. В любом случае вас ожидает штраф в размере 500 евро.

Тем не менее, отчаиваться не стоит. Запрет будет действовать только в определенные часы. А точнее: до обеда, с 12:00 до 15:00, и ввечером, с 18:00 до 22:00. Пока правило будет дейстовать до начала следующего года. Про дальнейшее продление пока ничего неизвестно.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", пешеходам в Литве запретили пользоваться мобильными.