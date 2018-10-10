10:25 10.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В жилых домах появятся детские садики - ВИДЕО

В силу вступили новые государственные строительные нормы относительно дошкольных заведений.

В жилых домах появятся детские садики - ВИДЕО

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Cсоответствующие нормы вступили в силу с 1 октября. Теперь, согласно новым правилам, разрешено размещение дошкольных учебных заведений в виде:

- встроенных помещений для групп кратковременного (до 4-х часов) пребывания детей дошкольного возраста на первом-втором этаже жилого дома;

- встроенных дошкольных учебных заведений общего развития (яслей, яслей-садов, детских садов) вместимостью до 80 мест (2-4 группы) на первом-втором этаже жилого дома;

- встроенно-пристроенных дошкольных учебных заведений общего развития вместимостью до 120 мест (до 6 групп) на первом-втором этаже жилых домов;

- пристроенных дошкольных учебных заведений общего развития вместимостью до 160 мест (до 8 групп) к глухим торцам жилых домов.

Отметим, что в новых правилах также прописано обязательное обустройство инклюзивного пространства и внедрение энергосберегающих технологий и материалов.

На данный момент в министерстве рассматривают вопрос о возможном размещении младших учебных классов(1-4 классы) в зданиях жилых домов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Украине могут измениться правила прийома в детский сад.


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