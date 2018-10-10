11:18 10.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100205354:nastya

В Украине появится специализированный центр для выявления фейков

Глава Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал открытие специализированного центра для выявления фейков. Об этом он рассказал во время Межпарламентской ассамблеи Молдова-Украина-Грузия.

В Украине появится специализированный центр для выявления фейков

Известно, что цент будет открыт при поддержке США. Его задачами будет мониторинг информационного пространства и выявления фейковых новостей и киберугроз. С помощью этого учереждения будет осуществляться  мониторинг информационного пространства и выявления фейковых новостей, кибератак, совершаемых в отношении Украины.

На первом этапе планируется создать межрегиональный центр на основе аналитических центров США, ЕС, Украины, Грузии и Молдовы, который будет отвечать на гибридные угрозы.

"Когда он начнет действовать и даст фундамент на уровне аналитических центров, мы сможем работать через исполнительные структуры, чтобы его наполнять более глубоким и профессиональным содержанием", — добавил Парубий.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", обвинения в адрес России в кибератаках - "месседж устрашения". По мнению французского эксперта, эти обвинения обусловлены "политическим выбором" Запада. Немецкие СМИ опасаются "драматических последствий" обвинений в адрес России и размышляют о том, что стоит за "провалами российских шпионов". Британская пресса уверена: "Путин слаб. Но чтобы дать ему отпор, нужно международное сотрудничество".


Поделиться
Читайте также:
 
ЕБРР рассмотрит кредит для "Украгзвыдобування" Полиция задержала подозреваемого в убийстве болгарской журналистки Францию ожидает суд в Гааге Покушение на помощника нардепа: Мазур рассказал новые факты
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив