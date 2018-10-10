В Украине появится специализированный центр для выявления фейков

Известно, что цент будет открыт при поддержке США. Его задачами будет мониторинг информационного пространства и выявления фейковых новостей и киберугроз. С помощью этого учереждения будет осуществляться мониторинг информационного пространства и выявления фейковых новостей, кибератак, совершаемых в отношении Украины.

На первом этапе планируется создать межрегиональный центр на основе аналитических центров США, ЕС, Украины, Грузии и Молдовы, который будет отвечать на гибридные угрозы.

"Когда он начнет действовать и даст фундамент на уровне аналитических центров, мы сможем работать через исполнительные структуры, чтобы его наполнять более глубоким и профессиональным содержанием", — добавил Парубий.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", обвинения в адрес России в кибератаках - "месседж устрашения". По мнению французского эксперта, эти обвинения обусловлены "политическим выбором" Запада. Немецкие СМИ опасаются "драматических последствий" обвинений в адрес России и размышляют о том, что стоит за "провалами российских шпионов". Британская пресса уверена: "Путин слаб. Но чтобы дать ему отпор, нужно международное сотрудничество".