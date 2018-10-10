В ряды антикоррупционных судей пытается просочиться российский подданный: все что известно о Скупинском

Из открытых реестров Минюста стало известно, что адвокат ведет бизнес в самопровозглашенной "ЛНР". На оккупированной территории Луганской области ему принадлежат полностью или наполовину три предприятия, которые и сегодня продолжают свою работу. http://narodna.pravda.com.ua/economics/5b87ad83a9b8d/

Так, Скупинский является соучредителем (50%) в ООО "Вавилон-Индастри Арт" (ЕГРПОУ 36561952), соучредителем (50%) в ООО "Укрметинвестбуд" (ЕГРПОУ 38550963) и собственником ЧП "Украинская юридическая группа" (ЕГРПОУ34942702).

Более того, согласно электронной декларации о доходах, https://declarations.com.ua/declaration/nacp_d58f436c-d6b5-4887-ba44-c7bf42c56ba7 юрист владеет недвижимостью в АР Крым, куда регулярно выезжает для отдыха и работы.

На протяжении последних пяти лет (после аннексии крымского полуострова Российской Федерацией) Скупинский по меньшей мере около 50 раз выезжал на территорию оккупированного полуострова, где проводил в среднем от полутора до двух с половиной недель при каждом выезде. Эти данные подтверждаются документами КПП "Чонгар" (Херсонской области).

Примечательно, что Скупинский ежегодно отправляется в Крым на празднования государственных российских праздников. К примеру, в 2014 году он праздновал на полуострове День России (12 июня). Тогда в Крыму он пробыл с 31.05 по 13.06 включительно.

В 2015 году на временно неподконтрольном украинском полуострове Скупинский отмечал День ВДВ (2 августа), находясь в Крыму с 29.07 по 04.08, а также День государственного флага РФ (22 августа), будучи в АР с 14.08 по 25.08 включительно.

В 2016 году, Скупинский вообще отправился в Крым на День независимости Украины, где провел время с 24.08 по 27.08.

Отметим, что границу Украины с Крымом Скупинский часто пересекает на автомобиле с гос номером АЕ1516НТ. И согласно данным МВС, этот номер числиться за автомобилем VOLKSWAGEN TOUAREG 2014 года выпуска, который в свою очередь, указан в электронной декларации юриста. https://declarations.com.ua/declaration/nacp_d58f436c-d6b5-4887-ba44-c7bf42c56ba7

Более того, Олег Скупинский имеет паспорт гражданина РФ, который был выдан ему в отделение УФМС г. Алушты (Таврическая улица, 1).

По данным СМИ, последние полтора-два года Олег Скупинский вообще не занимается адвокатской практикой. С начала года он стал работать юристом при ОО "Инициативы будущего",https://www.facebook.com/%D0%86%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-384345058640180/?ref=br_rsкоторая, в свою очередь, была создана агентством черного пиара (Underdog The UnLawyers) для работы по дискредитации ряда украинских политиков.

В частности, ОО "Инициативы будущего" занимается тем, что пишет петиции против депутата Дмитрия Святаша и кошмарит судей смс-ками с угрозами.

Судьи по делу Святаша уже завили об этом публично, обратившись в ГПУ и в ВСП с заявлениями о давлении и шантаже.https://112.ua/obshchestvo/ryad-sudey-obratilis-v-gpu-i-vsp-s-zayavleniyami-o-davlenii-na-nih-v-svyazi-s-delami-svyatasha-i-gruppy-ais-smi-464627.html

Олег Скупинский же выполняет роль спикера карманных "Инициатив будущего" и готовит заявления в правоохранительные органы против клиентов Underdog The UnLawyers.