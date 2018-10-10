Украина изменила свои позиции в индексе паспортов мира

Несмотря на то, что за три месяца Украина и опустилась в рейтинге, это произошло только за счет движения ряда других стран. Граждане Украины по-прежнему могут посещать без визы рекордные для страны 128 государств.

Год назад вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом. Этим воспользовались уже 555 тысяч человек.

В то же время самым "мобильным" является паспорт Японии – его обладатели могут посещать без визы 190 стран мира, что стало рекордным показателем за все время существования индекса.

Германия, которая еще недавно была бессменным лидером индекса, занимает третье место. Такой же показатель у Южной Кореи и Франции. Четвертое место разделили Дания, Италия, Испания, Финляндия и Швеция.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по состоянию на 10 сентября паспорт гражданина Украины улучшил свой показатель в рейтинге Global Passport Power Rank 2018. Таким образом, украинский документ занял 24 место по диапозону возможностей, которые предоставляет своему владельцу.